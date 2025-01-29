Минчанин получил "уголовку" за "работу" для выпускников

Опубликовано: 29.01.2025 13:47 , Обновлено: 29.01.2025

Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя столицы, которого обвинили в фиктивном трудоустройстве выпускников вузов на распределении за деньги. В службе информации ведомства рассказали детали случившегося.

По материалам дела, мужчина по документам оформлял на работу выпускников за вознаграждение, используя печати и реквизиты подконтрольных ему организаций.

“В частности, зная о сложившемся в стране порядке распределения выпускников учебных заведений и возможности трудоустроиться по распределению самостоятельно в подобранную организацию, он «нашел работу» для ряда выпускников, которые обучались в университетах на бюджетной форме получения образования”, - [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/fiktivno-trudoustrai290125/” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в службе информации прокуратуры Минска.

Как заявили там, таким образом выпускники планировали избежать отработки, которая предусмотрена Кодексом об образовании. По информации ведомства, действия мужчины причинили ущерб бюджету Беларуси на сумму свыше 200 тыс. рублей.

Мужчину обвинили по ч.6 ст.16 (пособничество) и ч.2 ст.216 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (УК) (причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере). 39-летнего минчанина заключили под стражу.

Ранее Telegraf.news писал, что суд постановил взыскать более 5 тыс. рублей с жителя Осиповичского района. Выпускник колледжа не отработал распределение полностью. После отработки 7 месяцев вместо положенного года парня уволили за прогулы.

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