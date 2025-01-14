Минчанин получил "уголовку" за палатку с "секретом". Что там было?

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Опубликовано: 14.01.2025 15:29 , Обновлено: 14.01.2025

Минчанин получил "уголовку" за использование туристической палатки "не по назначению". В столичной милиции сообщили, что изначально на линию 102 пожаловались на шум от соседей. Однако правоохранители услышали в квартире "специфический запах".

Как [link href=“https://t.me/police_minsk/25305” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в ГУВД Мингорисполкома, на кухне у минчан милиционеры нашли туристическую палатку, оборудованную под бокс для выращивания наркосодержащих растений.

Скриншот: видео ГУВД Мингорисполкома

Правоохранители изъяли в квартире больше 600 граммов высушенной марихуаны, два растения конопли и приспособления для ее выращивания. 41-летнего безработного задержали.

Скриншот: видео ГУВД Мингорисполкома

С его переданных слов, растения он выращивал для себя, чтобы употреблять вещество в дальнейшем. “Известно, что ранее минчанин в поле зрения правоохранителей не попадал”, - добавили в милиции.

Скриншот: видео ГУВД Мингорисполкома

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске 39-летний мужчина сначала разбил головой чужое авто, на следующий день пошел звонить по квартирам жилого дома, а когда хозяева одной из них открыли и дали ему позвонить, то вместе с телефоном житель столицы выпрыгнул со второго этажа. Что же так подействовало на него, рассказали в милиции.

Минчанин разбил чужое авто, попросил незнакомцев позвонить и выпрыгнул с телефоном со 2-го этажа