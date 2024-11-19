Минчане пожаловались на перебои с электричеством. В чем причина?

Опубликовано: 19.11.2024 16:43 , Обновлено: 19.11.2024

В администрации Ленинского района Минска сообщили, что днем 19 ноября жители сразу 11 улиц пожаловались на перебои с электричеством. В ведомстве назвали причину неполадок.

По информации администрации, жалобы поступили от жителей следующих улиц и не только:

ул. Бобруйская,

ул. Денисовская,

ул. Козыревская,

ул. Либаво-Роменская,

ул. Маяковского,

ул. Надеждинская,

пл. Независимости,

пр. Независимости,

ул. Полевая,

пер. Полевой,

ул. Физкультурная.

“Причиной отсутствия напряжения у потребителей стало отключение высоковольтной кабельной линии 10 кВ в сети подстанции «ТЭЦ-2», - сообщили в ведомстве. По их информации, в социально значимых объектах напряжение не погашалось.

Для восстановления электроснабжения, продолжили в администрации Ленинского района, задействовали оперативно-выездную бригаду филиала “Минские кабельные сети” предприятия “Минскэнерго”.

В 15:15 электроснабжение восстановили. “Все потребители запитаны!” - заверили в администрации.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Беларуси 15 ноября перевело коммунальные службы на “усиленный режим” работы. Меру приняли из-за “ухудшения погодных условий” и выпадения снега.

Министерство ЖКХ перевело белорусские коммунальные службы на «усиленный режим» работы. Чем обрабатывают дороги?