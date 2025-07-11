Минчане пожаловались на отравления после шаурмы с рейтингом 5,0. Санстанция провела проверку

Опубликовано: 11.07.2025 14:10 , Обновлено: 11.07.2025

Кафе быстрого обслуживания «У Грача», расположенное у Комаровского рынка в Минске, проверила санитарно-эпидемиологическая служба после поступления жалоб от посетителей. Несмотря на то что заведение имеет максимальный рейтинг 5,0 в онлайн-картах, в последние недели там стали появляться отзывы о случаях отравления.

В частности, пользователи в своих отзывах сообщали об ухудшении самочувствия после употребления продукции кафе. Среди симптомов упоминались расстройство желудочно-кишечного тракта, боли в животе и высокая температура. Один из пользователей заявил, что после посещения заведения ему пришлось уйти на больничный.

Владелец заведения в общении с порталом onliner.by ранее заявлял, что считает негативные отзывы происками конкурентов и закроет кафе в случае, если будет доказан хотя бы один факт отравления его продукцией.

Вердикт санстанции

Позднее ситуацию официально прокомментировали в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии. Как сообщили в ведомстве, в рамках рассмотрения электронного обращения гражданина там провели оценку ситуации с выездом на место.

«В ходе проверки установлены нарушения, в том числе в части обращения пищевой продукции», — говорится в заявлении центра для агентства «Минск-Новости».

По результатам проверки в отношении заведения приняли следующие меры:

Вынесено указание об изъятии из обращения «продукции негарантированного качества».

В отношении ответственного должностного лица начат административный процесс.

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