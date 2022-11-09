В Минске 10 ноября пустят в теплосеть зелёную воду

Опубликовано: 09.11.2022 17:44 , Обновлено: 09.11.2022

В ЖКХ Минска сообщили, что с 10 ноября в теплосеть столицы запустят воду с красителем флуоресцеином. Это сделают для выявления утечек.

“Ввод флуоресцеина будет производиться в период с 10.11.2022 до завершения отопительного сезона 2023 года. Применение флуоресцеина разрешено органами санэпиднадзора. Применяемый краситель не представляет опасности для организма человека”, - заверили в ЖКХ.

Воду подкрасят в теплосетях Советского, Первомайского, Ленинского, Центрального, Партизанского и Октябрьского районов города Минска.

[info_b]Флуоресцеин (диоксифлуоран) — органическое соединение с химической формулой C20H12O5. Имеет вид оранжево-красных кристаллов, плохо растворимых в воде, с образованием раствора, флуоресцирующего зелёным цветом.[/info_b]

В ЖКХ попросили в случае обнаружения окрашенной воды сообщать об этом в экстренные службы. Контактные телефоны диспетчерской службы филиала «Минские тепловые сети»: 298-27-47; 298-27-27; 298-27-37.

Ранее Телеграф сообщил, что Минские власти решили провести эксперимент по ускорению уплаты коммунальных платежей минчанами. Проводить его будут во Фрунзенском районе уже в декабре.

Власти Минска объявили с декабря эксперимент по уплате «коммуналки». В одном районе