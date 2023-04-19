Милиция заинтересовалась 60-летним «кобринским ниндзя». Что сделал нунчаками?

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Опубликовано: 19.04.2023 16:03 , Обновлено: 19.04.2023

В один из парков Кобрина (Брестская область) мужчина внезапно пришел с нунчаками (ударное холодное оружие). Но если бы просто пришел. Он использовал их так, что работникам парка пришлось звонить в милицию. А местные СМИ уже прозвали его «кобринским ниндзя».

Как рассказали в УВД, инцидент произошел в парке культуры и отдыха им. Суворова около 2 часов ночи 19 апреля.

Дело в том, что, придя в парк, мужчина «начал наносить прицельные удары нунчаками по установленным на фонарных столбах камерам видеонаблюдения». А после просто ушел.

[info_b]Нунчаки — восточное инерционное холодное оружие ударного, ударно-раздробляющего и удушающего действия, представляющее собой два одинаковых стержня длиной, как правило, 25—35 см, из твердого материала, соединенных гибким сочленением (шнуром или цепью). Стержни традиционно изготавливаются из дерева. Современные нунчаки также могут быть изготовлены из металла, пластика или стеклопластика.[/info_b]

О произошедшем сообщил в милицию работник парка. Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, а наряды милиции отправились на поиски.

Уже к обеду мужчину задержали. «Ниндзя» оказался 60-летний местный житель. Как выяснили в милиции, он купил нунчаки в интернете и специально повредил камеры. По его мнению, они «нарушают личную жизнь».

Против «кобринского ниндзя» возбудили уголовное дело за хулиганство. Как отметили в УВД, он уже не раз попадал в поле зрения «за имущественные преступления».

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