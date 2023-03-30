В Бобруйске один пенсионер напал на второго с ножом — "Дед, тебе места мало?"

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Опубликовано: 30.03.2023 12:16 , Обновлено: 13.11.2024

В бобруйскую больницу с колото-резаной раной попал 70-летний местный житель. Оказалось, он получил нож в шею от другого пенсионера из-за ситуации в магазине.

По информации милиции, 64-летний бобруйчанин, перекладывая продукты из корзины в рюкзак, занял почти весь стол. Рядом стал 70-летний мужчина, чтобы упаковать свой товар.

«Младшего покупателя это разозлило: “Дед, тебе места мало?” Тот не стал выяснять отношения, а тихонечко собрался и ушел», — описал ситуацию телеграм-канал «Обратная сторона».

Но на этом ничего не закончилось. Когда 70-летний мужчина подошел к своему подъезду, второй пенсионер напал на него сзади с ножом, ударил в шею и скрылся.

Нападавшего нашли по камерам видеонаблюдения. Чтобы его было сложнее узнать, он даже сбрил бороду.