Милиция задержала под Минском 14 иностранцев

Опубликовано: 10.01.2024 09:45 , Обновлено: 10.01.2024

В агрогородке Колодищи Минского района милиционеры задержали "группу нелегалов". Об этом 10 января сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

По информации министерства, в милицию поступила информация, что в одном из домов в Колодищах

Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили там 14 иностранцев: восемь граждан Республики Пакистан, три гражданина Афганистана, два - Непала и один - Индии.

“Нелегалы прибыли в нашу страну с территории России без наличия действующих виз Республики Беларусь”, — рассказали в МВД.

Всех доставили в отделение. Против них начали административный процесс “за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан”. Сейчас рассматривается вопрос о депортации.

Как сообщили в милиции, в 2023 году в Беларуси обнаружили 596 групп нелегальных мигрантов. Это около 4000 человек.

“Среди них преобладали граждане Афганистана, Сирии, Ирана, Индии”, — добавили там.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 27 октября 2023 года заявил, что не считает Беларусь “отстойником”, а потому пообещал не останавливать мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в ЕС через границу Беларуси.

«Наша позиция светлая и понятная: мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем. Тем более вы их позвали. Пусть идут», — заявил он.

«Пусть идут» — Лукашенко заявил о смертельной опасности для нелегалов, проникающих через Беларусь в ЕС