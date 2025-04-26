Милиция открыла стрельбу в деревне на Гомельщине

Опубликовано: 26.04.2025 07:36 , Обновлено: 26.04.2025

В Брагинском районе Гомельской области днём 25 апреля милиция открыла стрельбу в деревне Новая Гребля. Применить табельное огнестрельное оружие правоохранителям пришлось для того, чтобы обезвредить агрессивное дикое животное.

В милицию обратилась одна их местных жительниц, которая заметила напротив своего дома лису. Животное вело себя необычно: людей не боялось и, по словам женщины, “вело себя злобно”.

На вызов в деревню отправились командир и милиционер отделения по охране территорий радиоактивного загрязнения Артём Гордеенко и Родион Кравченко, а также милиционер-водитель Михаил Долгачёв.

Как пояснили в милиции, при появлении группы милиционеров лиса “повела себя агрессивно, металась из стороны в сторону”, периодически предпринимала попытки броситься на правоохранителей.

“С учётом реальной угрозы, стражи порядка приняли решение об использовании огнестрельного оружия. Животное локализовали в нежилой постройке и прицельным выстрелом обезвредили. Люди не пострадали”, - отчитались в областной милиции.

Ранее Telegraf.news рассказал, как в феврале этого года в другой деревне на Гомельщине милиционеры открыли огонь по волку, который попытался загрызть собак во дворе одного из домов.

В деревне под Хойниками милиция открыла стрельбу по хищнику, напавшему на собак в двух дворах