Милиция призвала белорусских туристов не бронировать жильё на «безопасных условиях» через популярные сервисы

Опубликовано: 21.04.2025 14:58 , Обновлено: 21.04.2025

Милиция Брестчины призвала белорусов к бдительности в приближающийся сезон отпусков. Там рассказали о новой схеме, которую придумали мошенники. Жертвой могут стать те туристы, которые привыкли самостоятельно продумывать свой отдых, а не прибегать к услугам турагентов. Желая сэкономить на организации отдыха, можно лишиться всех денег на банковском счёте, предупредили в милиции.

В зоне риска, по словам брестских правоохранителей, белорусы, которые планируют отдохнуть на российских курортах, сообщили авторы Telegram-канала “Крепость”.

“Мошенники активизировались в TikTok, YouTube Shorts и других платформах с короткими видео. Их ролики выглядят как обзоры квартир или красивые слайд-шоу. Они предлагают забронировать квартиры или дома через “безопасные” условия на известных сервисах”, - рассказали о новом формате мошенничества в милиции.

Для тех, кто заинтересуется такой рекламой, мошенники на следующем этапе аферы присылают ссылку, которая ведёт на сайт, визуально идентичный оригинальному популярному сервису бронирования. На деле же сайт - обманка, созданная только ради того, чтобы получить доступ к вашей банковской карте. Дальнейшие шаги отличаются для устройств с разными системами.

Так, при попытке оплатить бронь с мобильного устройства с системой iOS, вас перекинет на страницу с формой для ввода данных банковской карты и кода из СМС, а с системой Android - на фейковый Google Play для установки якобы официального приложения.

“После ввода кода из СМС мошенники получают доступ к вашему счету и могут списать все деньги!” - предупредили в милиции.

Ранее Telegraf.news сообщал, что остаться и без денег, и без отдыха, можно не только при попытке забронировать жильё на курорте через интернет, но и обратившись во вполне легально работающую турфирму. Так, в прошлом году в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Брестской области рассказали о том, как директор одной из местных туристических фирм за два года выманила у десятка белорусов порядка 900 тыс. рублей.

Директор брестской турфирмы обманула десятки белорусов на 900 тыс. рублей