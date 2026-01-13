Милиция призвала белорусов следить за престарелыми родственниками: "Рассказывают о выгодных вкладах"

Опубликовано: 13.01.2026 14:53 , Обновлено: 13.01.2026

Милиция призвала белорусов следить за своими престарелыми родственниками. Усиленный контроль со стороны родных, по мнению правоохранителей, нужен самим представителям старшего поколения, поскольку они зачастую оказываются беззащитными перед преступными посягательствами расплодившихся мошенников.

“Преступники часто видят в пенсионерах легкую жертву, играя на их доверчивости, социальной незащищенности и подчас одиночестве”, - пояснили причину того, почему жертвами мошенников зачастую становятся именно пожилые люди.

Чтобы не допустить такого, белорусов попросили проявить “бдительность и участие”. Насторожить должны не только конкретные действия - когда человек идёт и снимает с вклада и карты, на которой хранил свои сбережения, крупную сумму или внезапно оформляет на себя непонятный кредит, но и слова человека, к которым следует внимательнее прислушиваться, а не пропускать мимо ушей.

Так, к примеру, если ваш престарелый отец начинает рассказывать о каких-то выгодных вкладах под огромные проценты, это может быть верным признаком того, что с ним уже “поработали” мошенники. Значит, стоит внимательнее отнестись к словам близкого человека, уделить беседе с ним больше времени и выяснить, что к чему.

Впрочем, и самим пожилым людям, несмотря на преклонный возраст, не следует терять бдительность. Как показывает милицейская практика, аферисты не проявляют никакого почтения к возрасту своих жертв и в паспорт их заглядывают совсем с другими целями.

Главным щитом, которым в милиции посоветовали вооружиться пенсионерам, это твёрдое “нет”, которое нужно научиться смело говорить незнакомцам - будь то разговор по телефону или на пороге вашего собственного дома.

Ещё одним эффективным приёмом защиты, который следует освоить пенсионерам - это тактика выжидания. Взять паузу для принятия любого важного решения, к которому вас склоняет незнакомец, кем бы он ни назывался и какую бы баснословную выгоду ни сулил - ваше право и даже обязанность, если вы хотите сохранить в целости свои сбережения. Настоящие сотрудники банка или любой госструктуры всегда дадут вам время на то, чтобы посоветоваться с близкими и не будут настаивать на принятии решения “здесь и сейчас”.

Ну и наконец, любые данные и заявления незнакомцев можно и нужно проверять, не веря всему, что вам говорят, на слово.

“Не знаете, пришел ли к вам настоящий милиционер или работник ЖЭУ? Не открывайте. Попросите назвать Ф.И.О, должность и звание, а затем позвоните по официальному номеру отдела милиции или управляющей компании для подтверждения”, - дали в милиции совет, к которому стоит прислушаться всем белорусам, независимо от возраста.

Кроме того, в милиции призвали всех белорусов тут же обращаться в милицию (звонить по телефону 102), если вы стали свидетелем ситуации, в которой пожилой человек явно находится под влиянием мошенников, даже если речь не идёт о вашем родственнике. Сообщать в милицию, к примеру, попросили о подозрительных лицах у квартиры пожилого соседа или соседки.

Кстати, нередко от мошенников доверчивых белорусов спасают сотрудники банков или агенты недвижимости, к которым те обращаются после настойчивой “обработки” аферистами. Такой случай, в частности, произошёл как-то в Минске. Там риэлтер не позволила жительнице Партизанского района столицы подать свою квартиру. Но в правоохранительных органах ее за это только похвалили назвав “бдительной”. Хотя уголовное дело и завели.

Риэлтер не позволила минчанке продать квартиру. Это как?