Милиция призвала белорусов "не провоцировать" друг друга на преступления

Опубликовано: 20.12.2025 10:13 , Обновлено: 20.12.2025

В УВД Могилёвского облисполкома призвали белорусов "не провоцировать" друг друга на преступления и сохранять персональную бдительность. Поводом для "рекомендаций" от правоохранительных органов стала рядовая кража, которой вполне можно было избежать.

Жертвой кражи стал 59-летний могилевчанин. Он лишился без дорогостоящей техники - ноутбука стоимостью порядка 2000 рублей - по дороге домой. Как выяснили оперативники Ленинского РУВД Могилёва, его присвоил 30-летний таксист, который и подвозил мужчину домой накануне вечером.

Как оказалось, пассажир был нетрезв, вызвал такси, чтобы добраться до дома, и просто забыл свою технику на сиденье авто. Таксист, обнаружив технику, находку почему-то владельцу не вернул и в милицию её не отнёс. Мужчина же своей техники хватился лишь на утро и, убеждённый в том, что забыл её в такси, связался с водителем.

“Тот категорически отрицал свою причастность, уверяя, что могилевчанин ничего не оставлял. В действительности же он действительно присвоил компьютер себе, планируя перепродать, но не успел”, - рассказал, как развивались события, начальник отдела уголовного розыска Ленинского РУВД Могилева Дмитрий Ткачев.

В результате против таксиста возбудили уголовное дело, а белорусам в милиции посоветовали самим следить за своими вещами.

“Необходимо быть бдительными и не оставлять свои вещи в общественных местах без присмотра, тем самым провоцируя совершение преступления”, - заявил Ткачев.

Отметим, что далеко не всегда, вернув найденную на улице чужую вещь, можно избежать уголовного разбирательства. Так, в начале этого года в ГУВД Мингорисполкома рассказали о необычном инциденте, который случился в столице. Там 35-летний мужчина нашёл возле дома кошелёк, после чего вернул его законной владелице. Однако благое, на первый взгляд, дело приняло криминальный оборот.

Минчанина отправили под суд из-за найденного кошелька, который он вернул владелице. Как так?