Милиция предложила белорусам пожаловаться на десятки аккаунтов в Instagram

Опубликовано: 06.03.2026 15:34 , Обновлено: 06.03.2026

Милиция предложила белорусам пожаловаться на десятки аккаунтов в популярной социальной сети Instagram. "Ваше участие очень ценно", - призвали к активным действиям интернет-пользователей в официальном Telegram-канале УВД Минского областного исполнительного комитета.

Массовыми жалобами белорусские правоохранители пытаются добиться блокировки тех аккаунтов в Instagram, которые подозревают в мошеннической деятельности - “продаже” несуществующих товаров или попытках выманить банковские реквизиты у доверчивых покупателей, которые верят броским рекламным обещаниям, сулящим выгодные цены и огромные скидки.

“С этих аккаунтов каждый день совершаются преступления”, - заявили в милиции и привели список конкретных страничек, на которые попросили “кинуть репорт” администрации социальной сети.

Под подозрение киберправоохроанителей Беларуси на этот раз попало больше десятка псево-магазинов, якобы торгующих одеждой, обувью, мебелью, автозапчастями, цветами, некоторые из которых прикрывались названиями известных торговых сетей, работающих в Беларуси. Кроме того, в списке также оказались две странички, создатели которых позиционируют себя как белорусские туристические агентства.

Однако, по мнению милиции, на самом деле за всеми эти страничками скрываются мошенники, поэтому на них предложили массово пожаловаться.

Кстати, сегодня же Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил о появлении многотысячных пабликов в соцсетях, которые оформлены в стиле официальных таможенных органов страны. Количество подписчиков на них исчисляется десятками тысяч человек, а проблема с ними всё та же - за ними скрываются мошенники, пытающиеся нажиться на доверчивых белорусах.

ГТК предупредил белорусов о фейковой таможне в соцсетях. Просит предоплату