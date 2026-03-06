ГТК предупредил белорусов о фейковой таможне в соцсетях. Просит предоплату
Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) сообщил, что в соцсетях появились многотысячные паблики, которые оформлены в стиле официальных таможенных органов страны. Количество подписчиков на них исчисляется десятками тысяч человек.
Их цель — якобы «продавать» конфискованную компьютерную и бытовую технику по ценам намного ниже рыночных.
В ГТК попросили белорусов не доверять в Instagram фейковым аккаунтам под названием «bel_opt» и «bel_opt2». «Ранее эта мошенническая схема „работала“ под ником „customs_belarus“», — уточнили настоящие таможенники.
В Таможенном комитете рассказали, что эти паблики активно рекламируются и предлагают к «покупке» смартфоны, стиральные машины, холодильники и другую технику по «привлекательным ценам». С покупателей требуют предоплату.
Но не только в Instagram можно нарваться на мошенников.
«Подобная схема обмана в Telegram реализуется посредством мошеннического канала „Беларусь 🇧🇾“, ранее имевшего название „Склад“. Чтобы продолжить деятельность, аферисты усложнили поиск канала, ограничив к нему доступ. Внимание: на страницу подписано свыше 40 тыс. человек, что может вызвать доверие к нему со стороны граждан», — сообщили в ГТК.
В ведомстве заявили, что сами таможенные органы Беларуси не занимаются продажей конфискованной техники. Ее изымают по решению суда и потом передают в организации, определенные в списке Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.
Как известно, одним из самых популярных официальных каналов сбыта конфиската являются магазины «БелЮрОбеспечение». Там на самом деле предлагают бытовую технику и компьютеры, а также игрушки, одежду и все, что можно продать после конфискации.
Так, на днях магазин государственного предприятия «БелЮрОбеспечение» в Могилёве предложил к продаже:
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компьютерную и бытовую технику;
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товары для дома и ремонта;
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сувенирную продукцию;
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сезонную одежду;
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мобильные телефоны;
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бытовую химию;
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электрику;
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обувь.
Товары там предлагают по ликвидационной стоимости с переоценкой до 80%.