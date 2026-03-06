ГТК предупредил белорусов о фейковой таможне в соцсетях. Просит предоплату

Опубликовано: 06.03.2026 10:04 , Обновлено: 06.03.2026

Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) сообщил, что в соцсетях появились многотысячные паблики, которые оформлены в стиле официальных таможенных органов страны. Количество подписчиков на них исчисляется десятками тысяч человек.

Их цель — якобы «продавать» конфискованную компьютерную и бытовую технику по ценам намного ниже рыночных.

В ГТК попросили белорусов не доверять в Instagram фейковым аккаунтам под названием «bel_opt» и «bel_opt2». «Ранее эта мошенническая схема „работала“ под ником „customs_belarus“», — уточнили настоящие таможенники.









В Таможенном комитете рассказали, что эти паблики активно рекламируются и предлагают к «покупке» смартфоны, стиральные машины, холодильники и другую технику по «привлекательным ценам». С покупателей требуют предоплату.

Но не только в Instagram можно нарваться на мошенников.

«Подобная схема обмана в Telegram реализуется посредством мошеннического канала „Беларусь 🇧🇾“, ранее имевшего название „Склад“. Чтобы продолжить деятельность, аферисты усложнили поиск канала, ограничив к нему доступ. Внимание: на страницу подписано свыше 40 тыс. человек, что может вызвать доверие к нему со стороны граждан», — сообщили в ГТК.

В ведомстве заявили, что сами таможенные органы Беларуси не занимаются продажей конфискованной техники. Ее изымают по решению суда и потом передают в организации, определенные в списке Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.

Как известно, одним из самых популярных официальных каналов сбыта конфиската являются магазины «БелЮрОбеспечение». Там на самом деле предлагают бытовую технику и компьютеры, а также игрушки, одежду и все, что можно продать после конфискации.

Так, на днях магазин государственного предприятия «БелЮрОбеспечение» в Могилёве предложил к продаже:

компьютерную и бытовую технику;

товары для дома и ремонта;

сувенирную продукцию;

сезонную одежду;

мобильные телефоны;

бытовую химию;

электрику;

обувь.

Товары там предлагают по ликвидационной стоимости с переоценкой до 80%.