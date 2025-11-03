Милиция посоветовала белорусам включать критическое мышление и поделилась гороскопом

Опубликовано: 03.11.2025 09:03 , Обновлено: 03.11.2025

Пресс-служба столичной милиции призвала белорусов почаще включать критическое мышление и "здоровый скепсис" и тут же поделилась с подписчиками... гороскопом. Но не совсем обычным.

К такому популярному, но не самому рациональному способу милиция прибегла для того, чтобы привлечь внимание белорусов к действительно серьёзной проблеме - телефонным мошенникам.

“Мошенники — как влияние ретроградного Меркурия: появляются внезапно и исчезают, если их игнорировать”, - с юмором пояснили в милиции и предложили каждому знаку зодиака практические советы, как противостоять аферистам, исходя из “сильных сторон” конкретного знака.

Так, “импульсивным Овнам” посоветовали “не устраивать стендап” звонящим “из Белтекома” или Водоканала, а бросать трубку сразу же, как “сотрудник” потребует какие-либо личные данные, а “прагматичным Козерогам” - не устанавливать никаких мобильных приложений по просьбе незнакомцев.

Разумеется, такое деление по знакам зодиака в данном случае весьма условно. Совет с каждой карты, предложенной столичной милиции, подойдёт для каждого, независимо от даты рождения.

“Помните: каким бы ни был ваш знак зодиака — огненный, земной, воздушный или водный — главная защита от мошенников — критическое мышление и здоровый скепсис”, - заявили в милиции.

















































Ранее, как рассказывал Telegraf.news, в ГУВД Мингорисполкома подробно рассказали о «многоступенчатой» мошеннической схеме, которая начинается с безобидного, казалось бы, звонка о замене счётчиков, а может закончиться продажей квартиры непонятно кому и потерей десятков тысяч долларов. Милиция назвала эту публикацию «самым подробным разбором», объяснив, зачем аферистам ваш паспорт, как они запугивают «уголовными делами» и почему не стоит доверять даже видеосвязи с человеком в погонах.

«Самый подробный разбор» — Милиция Минска рассказала, как не отдать квартиру мошенникам «из Энергосбыта»