Милиция попросила белорусов пожаловаться на 10 аккаунтов в Instagram. За что?
Милиция призвала белорусов коллективно пожаловаться на 10 аккаунтов в соцсети Instagram. Речь идёт о так называемых магазина-призраках (ghost shops), то есть поддельных аккаунтах интернет-магазинов, с помощью которых мошенники выманивают деньги.
С таким необычным обращением к белорусам 10 февраля обратились сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома.
Там пояснили, что во всех десяти обнаруженных псево-магазинах интернет-пользователям предлагают “товары по привлекательным ценам”, но на самом деле аккаунты принадлежат мошенникам. Среди них оказались как фальшивые интернет-магазины обуви, одежды, техники, автомобильных шин, так и один аккаунт псевдо-фотографа. Ещё в одном случае мошенники мимикрировали под туристическое агентство.
Вот полный список неблагонадёжных аккаунтов, выявленных милиционерами за последнее время:
- https://www.instagram.com/hall_konfiscate,
- https://www.instagram.com/airmac_by,
- https://www.instagram.com/swoosh_island,
- https://www.instagram.com/mira_photoworks,
- https://www.instagram.com/komplistyle,
- https://www.instagram.com/apple__market_by,
- https://www.instagram.com/shina365.shop,
- https://www.instagram.com/shoes_wear_store,
- https://www.instagram.com/by_bilety,
- https://www.instagram.com/drilloviy_market.
Для того, чтобы быстро прекратить деятельность мошенников через эти аккаунты, милиционеры призвали белорусов “оказать содействие в их блокировании” и подать жалобы на аккаунты.
[info_b]С подробной инструкцией, как это сделать, можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал о двух новых схемах мошенничества, которые стали активно использоваться в последнее время в Беларуси. С их помощью мошенники могут лишить человека всех денег на банковской карте, при этом “приманкой” служат обычные фотографии.
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