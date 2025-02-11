Милиция попросила белорусов пожаловаться на 10 аккаунтов в Instagram. За что?

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Опубликовано: 11.02.2025 08:55 , Обновлено: 11.02.2025

Милиция призвала белорусов коллективно пожаловаться на 10 аккаунтов в соцсети Instagram. Речь идёт о так называемых магазина-призраках (ghost shops), то есть поддельных аккаунтах интернет-магазинов, с помощью которых мошенники выманивают деньги.

С таким необычным обращением к белорусам 10 февраля обратились сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома.

Там пояснили, что во всех десяти обнаруженных псево-магазинах интернет-пользователям предлагают “товары по привлекательным ценам”, но на самом деле аккаунты принадлежат мошенникам. Среди них оказались как фальшивые интернет-магазины обуви, одежды, техники, автомобильных шин, так и один аккаунт псевдо-фотографа. Ещё в одном случае мошенники мимикрировали под туристическое агентство.

Вот полный список неблагонадёжных аккаунтов, выявленных милиционерами за последнее время:









































Для того, чтобы быстро прекратить деятельность мошенников через эти аккаунты, милиционеры призвали белорусов “оказать содействие в их блокировании” и подать жалобы на аккаунты.

[info_b]С подробной инструкцией, как это сделать, можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал о двух новых схемах мошенничества, которые стали активно использоваться в последнее время в Беларуси. С их помощью мошенники могут лишить человека всех денег на банковской карте, при этом “приманкой” служат обычные фотографии.

В милиции предупредили, за просмотр каких фото с банковских карт белорусов «спишут все деньги»