Милиция Минской области рассказала, сколько стоит литр самогона

Опубликовано: 07.07.2025 17:54 , Обновлено: 07.07.2025

Сотрудники борисовской милиции при осмотре гаража, который 44-летний минчанин превратил в склад, изъяли почти полторы тонны нелегального алкоголя. Кроме того, правоохранители выполнили оценку стоимости изъятого, из которой можно вычислить цену за литр.

Как отчитались в УВД Минского облисполкома, в гараже правоохранители обнаружили 903 литра алкоголя без белорусских акцизных марок (301 трёхлитровая бутылка), а также 500 литров самогона.

Общую стоимость всей этой продукции — 1403 литра — милиция оценила в 8775 рублей .

Простой математический расчёт показал, что, по версии правоохранителей, средняя стоимость одного литра нелегального алкоголя составляет около 6 рублей 25 копеек.

Весь алкоголь, естественно, изъяли, а по факту проводится проверка. Как сообщили в УВД, мужчину ждёт привлечение к административной ответственности по статье за незаконное перемещение и хранение алкогольной продукции.

Кроме того, материалы также отправились в налоговую инспекцию.

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