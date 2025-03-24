В МАРТ подняли цены на алкоголь в Беларуси на 4,7%. Как объяснили?

Опубликовано: 24.03.2025 14:29 , Обновлено: 24.03.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси подняло предельные минимальные цены на алкогольную продукцию. Журналисты Telegraf.news посчитали, на сколько вырастут цены на разные виды алкоголя, а также узнали, чем ведомство аргументировало необходимость повышения цен.

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На самом деле предельные минимальные цены на алкогольную продукцию в Беларуси пересматривают ежегодно, как правило, в первом квартале календарного года. Одной из основных причин повышения является изменение ставок акцизов на алкоголь, которые также пересматривают ежегодно. Новые значения акцизов, в частности, начали применять с 1 января 2025 года.

В качестве второй причины повышения цен в МАРТ назвали “рост материальных затрат” на производство алкоголя.

Сами постановления МАРТ пока официально не опубликованы, однако в ведомстве рассказали о самых значимых изменениях по ценам Так, предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, который отпускают белорусским организациям для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков (с нулевой ставкой акциза), а также для производства лекарственных средств (без учета акциза), на условиях франко-отправления (без НДС) будет составлять 27,38 рубля за декалитр безводного спирта. С мая прошлого года эта цена составляла 26,52 рубля, то есть она выросла на 4,5%.

На 4,7% МАРТ поднял предельные минимальные цены на:

спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) - было 98,22 рубля, стало 102,68 рубля за декалитр безводного спирта;

за декалитр безводного спирта; алкогольные напитки крепостью свыше 28%, производимые или продаваемые в Беларуси - (за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40%: отпускная цена на условиях франко-отправления (без НДС) – было 7,23 рубля, стало 7,57 рубля ; розничная цена (с НДС) – было 9,57 рубля, стало 10,02 рубля;

; розничная цена (с НДС) – было 9,57 рубля, стало вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии (0,7 литра крепостью 18% (без НДС) на условиях франко-отправления) - было 4,42 рубля, стало 4,63 рубля .

Как пояснили в МАРТ, новые цены заработают после того, как соответствующие ведомственные постановления будут официально опубликованы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года МАРТ утвердило перечень алкогольных напитков, которые белорусские компании могут свободно ввозить в страну. На их импорт в 2025 году не будет распространяться “исключительное право государства”. В списке такие известные марки, как Dom Perignon, Hennessy и Bacardi.

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