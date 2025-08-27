Милиция Минска начала рейды с кинологами по местам отдыха молодежи

Опубликовано: 27.08.2025 10:27 , Обновлено: 27.08.2025

Милиция Минска 27 августа предупредила столичную молодёжь о рейдах, которые правоохранительные органы уже начали проводить в увеселительных заведениях и местах их отдыха. В рейды вышли не только наряды милиции охраны общественного порядка, но и кинологи со служебными собаками.

Как пояснил начальник Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (УНиПТЛ) ГУВД Минска Кирилл Беркозов, профилактически рейды инициировали в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков в увеселительных заведениях и местах отдыха молодежи. Именно для этого к рейдам решили привлекать не только личный состав служб и подразделений столичной милиции, но и другие заинтересованные ведомства, включая кинологов с собаками.

По словам Беркозова, правоохранители уже проверили несколько увеселительных заведений. В Telegram-канале столичного ГУВД выложили нарезку с оперативными кадрам с сотрудниками спецслужб в полном обмундировании, а также со служебными собаками, проверяющими один из ночных клубов города.

Первые же рейды, по словам Беркозова, выявили “серию нарушений”. Характер нарушений в милиции не уточнили, пообещав “принять меры в рамках административного и уголовного законодательства” по результатам проверок.

“Мероприятия, направленные на профилактику потребления гражданами наркотических средств и психотропных веществ, будут продолжены”, - предупредили о новых рейдах в милиции.

[inf]Согласно действующему законодательству, за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в Беларуси может грозить до 20 лет лишения свободы.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале августа сразу в два заведения на самой “тусовочной” улице Минска — Зыбицкой — пришли с проверкой сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями, управления по гражданству и миграции. Подробности нарушений, выявленных после контрольной закупки налоговой, рассказали в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

В два заведения на «тусовочной» улице Минска после контрольной закупки налоговой пришел ОБЭП