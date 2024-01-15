Милиционеры стреляли в машину руководителя одного из "ведущих предприятий" Минска

Опубликовано: 15.01.2024 12:36 , Обновлено: 15.01.2024

В Минске сотрудники ГУБОПиК МВД и СОБРа «за получение взятки в особо крупном размере задержали должностное лицо одного из ведущих предприятий столицы». Подозреваемый попытался скрыться на машине, сообщили в МВД. При задержании милиционеры открыли стрельбу по колесам.

Оперативники заявили, что руководитель требовал деньги у зарубежных партнеров за контракты с иностранной компанией о поставке комплектующих к электроприборам.

«В ноябре прошлого года он получил 15 тысяч долларов. Еще один транш в 18 тысяч долларов пришелся на декабрь. Однако забирать последнюю “благодарность” мужчина не спешил – подбирал момент. С целью конспирации он втянул в схему отца, который принимал деньги от посредников, те, в свою очередь, были звеньями в передаче взятки от иностранцев», – заявили в МВД.

При задержании на улице Малинина подозреваемый оказал сопротивление милиции, вскочил в машину и попытался уехать. «Для остановки транспортного средства были произведены выстрелы по колесам», сообщили в милиции.

По информации министерства, сам подозреваемый, его отец и двое посредников водворены в ИВС. Дома у фигурантов провели осмотры, изъяли большую сумму наличных в разных валютах.

Следователи возбудили уголовное дело «за получение взятки в особо крупном размере». Закон за такое преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее Телеграф рассказывал, как в одном из дворов Гродно милиционеры открыли стрельбу, задерживая мужчину. По информации милиции, сначала мужчина хотел спрыгнуть с 9-го этажа, «затем спустился вниз и стал ножом угрожать прохожим».

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