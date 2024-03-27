Милиционеры нашли у белоруса 12 тысяч литров спирта. Как накажут?

Опубликовано: 27.03.2024 14:08 , Обновлено: 27.03.2024

Сотрудники Могилёвского отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали белоруса перевозившего крупный груз контрафактного спирта. Об этом правоохранители сообщили в официальном Telegram-канале.

По информации сотрудников БЭП УВД Могилевщины и Бобруйского горисполкома, огромную партию спирта в прицепе грузовика перевозил 44-летний безработный местный житель, который уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение.

“В полуприцепе оперативники обнаружили 12 тысяч литров спиртосодержащей жидкости на сумму 420 тысяч рублей. Документы на груз водитель предоставить не смог”, — сообщили в телеграм-канале МВД Беларуси

Груз с непищевой спиртосодержащей жидкостью был конфискован. Мужчине грозит административная ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин (4 тысячи рублей).

Ранее Telegraf.news писал о том, что сотрудники Берёзовского РОВД обнаружили в сарае у 62-летнего жителя района 300 литров спирта.

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