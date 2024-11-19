МИД сообщил о пропаже 2 белорусок в турецких горах

Опубликовано: 19.11.2024 18:23 , Обновлено: 19.11.2024

В МИД Беларуси 19 ноября сообщили о пропаже двух гражданок страны в горах Турции. По предварительной информации, это две сестры, которые 16 ноября отправились в поход к месту Едыгель в горах Аладаглар.

По данным МИД, белорусские дипломаты на постоянной связи с компетентными органами Турции и не только. “В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Делается все возможное, задействованы все доступные ресурсы. Искренне желаем благополучного разрешения этой сложной ситуации”, - сказали во внешнеполитическом ведомстве, передало агентство БелТА.

Имена и фамилии белорусок там не назвали. Известно, что для их поиска направили команды турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и жандармерии.

Информацию об исчезновении двух гражданок Беларуси распространило турецкое издание Haberturk. По его данным, пропали Валентина и Мария Иванковы. Медиа написало, что поисково-спасательные работы продолжаются как с земли, так и с воздуха.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в мае 2023 года шестерых белорусских туристов, пропавших при восхождении на Эльбрус, благополучно нашли российские спасатели. После привлечения к поискам беспилотника и вертолета Ми-8 МЧС РФ группу туристов в полном составе обнаружили на высоте 3800 метров.

Спасатели нашли шестерых пропавших на Эльбрусе белорусов