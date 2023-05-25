Спасатели нашли шестерых пропавших на Эльбрусе белорусов

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Опубликовано: 25.05.2023 07:27 , Обновлено: 25.05.2023

Шестерых белорусских туристов, пропавших при восхождении на Эльбрус, благополучно нашли российские спасатели. После привлечения к поискам беспилотника и вертолёта Ми-8 МЧС России, группу туристов в полном составе обнаружили на высоте 3800 метров.

В российском телеграм-канале “112” опубликовали кадры с вертолёта спасателей, которые обнаружили пропавших туристов.

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В МЧС России сообщили, что группу белорусских туристов обнаружили на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг после 36 часов поисков в условиях сильного шквалистого ветра, снегопада и сложного горного рельефа.

По данным спасателей, состояние альпинистов удовлетворительное, их жизни ничто не угрожает. В настоящее время решается вопрос о их спуске с Эльбруса.

На Эльбрусе пропали шесть белорусских туристов

Напомним, поиски пропавших белорусов начались 23 мая. Сообщалось, что группа альпинистов не была официально зарегистрирована. Они начали восхождение по западному, самому опасному склону Эльбруса 14 мая, а вернуться должны были ещё 21 мая. Что задержало альпинистов в горах и почему они перестали выходить на связь, в МЧС не пояснили.

Альпинисты совершали восхождение и в какой-то момент перестали выходить на связь.

В рамках взаимодействия с МЧС России (https://t.me/mchs_official/8968) поступила информация о том, что в Карачаево-Черкесской Республике Российской Федерации на западном склоне горы Эльбрус группа белорусских туристов из 6 человек не выходит на связь.

? На поиски направлена наземная группировка спасателей МЧС России в составе 9 человек и 2 единиц техники. Также рассматривается вопрос о привлечении авиации (вертолет МИ-8). Но из-за погодных условий сделать это пока не представляется возможным.