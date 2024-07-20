МИД Германии заявил, что белорусский суд приговорил немца к смертной казни

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Опубликовано: 20.07.2024 15:40 , Обновлено: 20.07.2024

Министерство иностранных дел Германии заявило 19 июля, что белорусский суд приговорил к смертной казни гражданина Германии. Там утверждают, что Берлин находится в "интенсивном контакте" с властями в Минске по поводу его судьбы. В МИД Беларуси эту информацию уже прокомментировали.

“Контакты с немецкой стороной по данной теме, конечно же, были. Данный преступник является гражданином Германии, и нам понятна забота о нем германской стороны”, – заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

“В полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями белорусской стороной обеспечен к этому лицу консульский доступ. С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран», — уточнили в белорусском ведомстве.

Министерство иностранных Германии не назвало имени и фамилии своего гражданина. В заявлении немецкого ведомства говорится: “Министерство иностранных дел и посольство в Минске оказывают данному лицу консульскую поддержку и интенсивно работают с белорусскими властями от его имени”.

Агенство Reuters сообщило, что сделало запрос в Министерство юстиции Беларуси, но пока не получило ответа. Также агенство сообщило, что, вероятно, немец был как-то связан с белорусами, воюющими на стороне Украины, и подразделением, признанным властями Беларуси экстремистским.

На данный момент Беларусь является единственной страной в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь.

Ранее Telegraf.news писал, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что Правительство уже подготовило “комплекс ответных асимметричных мер” на санкции Евросоюза (ЕС). По словам дипломата, планируемые рестрикции усложнят работу “субъектов из недружественных стран”.

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