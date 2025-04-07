Между Могилёвом и Осиповичами на ж/д пути упали деревья. БелЖД предупредила о двухчасовых задержках

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Опубликовано: 07.04.2025 10:02 , Обновлено: 07.04.2025

Белорусская железная дорога распространила сообщение для пассажиров о задержках в движении поездов. Как указала пресс-служба БелЖД, сегодня, 7 апреля, на участке Осиповичи — Могилёв произошло падение деревьев на железнодорожные пути.

Причиной названы сохраняющиеся «неблагоприятные погодные условия» — усиление порывистого ветра и обильный снегопад.

Вследствие этого, предупредил перевозчик, отдельные поезда на данном направлении следуют с отклонением от графика движения. Ориентировочное время задержки оценивается от 15 минут до 1 часа.

В БелЖД заверили, что принимают «оперативные меры по устранению последствий непогоды» и вводу поездов в график.

Актуальную информацию о времени отправления и прибытия поездов рекомендуют уточнять по телефону контакт-центра — 105.

Обновлено В 10:54 Белорусская железная дорога сообщила, что работы по устранению последствий непогоды на Могилёвщине продолжаются. По их данным, сейчас на уборке упавших деревьев и снега задействовано около 1 000 железнодорожников.

Так, онлайн-табло на станции Могилёв действительно показало, что поезда из Минска и Осиповичей опаздывают на два часа.

Обновлено В 13:32 чыгунка отчиталась об устранении последствий непогоды.

Снегопады, обрушившиеся на Беларусь в минувшие выходные, для некоторых регионов стали настоящим ЧП. Снега насыпало столько, что на дорогах образовались внушительные намёты, затруднившие движения машин, особенно тех, чьи владельцы уже успели сменить резину на летнюю, а сильный ветер, сопровождавший снегопады, повалил немало деревьев. Как следствие — десятки «зимних» ДТП, сотни населённых пунктов без света. Между тем, синоптики предупредили: это ещё не конец апрельской непогоды.

Десятки поваленных деревьев и машины в кювете. МЧС и энергетики рассказали о последствиях апрельских снегопадов