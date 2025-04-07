Десятки поваленных деревьев и машины в кювете. МЧС и энергетики рассказали о последствиях апрельских снегопадов

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Опубликовано: 07.04.2025 08:17 , Обновлено: 07.04.2025

Снегопады, обрушившиеся на Беларусь в минувшие выходные, для некоторых регионов стали настоящим ЧП. Снега насыпало столько, что на дорогах образовались внушительные намёты, затруднившие движения машин, особенно тех, чьи владельцы уже успели сменить резину на летнюю, а сильный ветер, сопровождавший снегопады, повалил немало деревьев. Как следствие - десятки "зимних" ДТП, сотни населённых пунктов без света. Между тем, синоптики предупредили: это ещё не конец апрельской непогоды.

Так, по данным Министерства энергетики, количество населённых пунктов, оставшихся без света из-за последствий сильного ветра и снегопадов 6 апреля, перевалило за 200. Энергетиков перевели на усиленный режим повышенной готовности и они продолжили восстановительные работы даже ночью. По состоянию на 23:00 6 апреля без света ещё оставались 19 населенных пунктов Могилевской области. На помощь могилёвским энергетикам для более оперативного восстановления света направили коллег из Минской и Витебской энергосистем.

[info_b]Кстати, в МЧС рекомендовали белорусам запастись фонариками и свечами для аварийного освещения, поскольку оранжевый уровень метеоопасности из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15-18 м/с продлили на понедельник, 7 апреля.[/info_b]

























Больше других, судя по сообщениям экстренных служб, пострадала Могилёвская область. По данным областного управления МЧС, только за полдня - до 15:00 - местным спасателям поступил 21 вызов на уборку упавших деревьев. Их насчитали более трёх десятков. Какие-то перегородили автомобильные трассы, какие-то - подъездные дороги к населенным пунктам.

































О ситуации на Могилёвщине в минувшие сутки можно также судить по многочисленным видео, которыми местные жители охотно делились в соцсетях.

Однако, были в этот день у спасателей и такие вызовы, которые выбивались из общей картины. Так, в деревне Углата Осиповичского района спасателей вызвали к 73-летней женщине, которая находится на аппарате ИВЛ. Из-за пропавшего электричества жизнь пенсионерки оказалась под угрозой. К счастью, сотрудники МЧС подоспели вовремя с резервным генератором, благодаря которому удалось обеспечить бесперебойную работу медицинского аппарата.

А в деревне Подгорье Могилевского района помощь спасателей потребовалась врачам скорой помощи. Их автомобиль застрял в снегу. Выбраться из снежного плена без помощи коллег из МЧС им не удалось.

Непросто в эти выходные пришлось автомобилистам. Им также не раз приходилось обращаться за помощью к спасателям. Так, им пришлось буксировать легковушку на трассе Мстиславль – Горки, заглохшую возле деревни Бель. В машине находилась женщина и дети (в возрасте 7 лет и 10 месяцев). Спасатели отбуксировали их авто на техстоянку, а женщину с детьми доставили на вокзал и посадили на дизель до Орши.









В том же Мстиславском районе позднее в этот же день съехал в кювет и перевернулся легковой автомобиль Volkswagen Passat недалеко от агрогородка Копачи. В автомобиле находилась 40-летняя водитель. Прибывшие по вызову спасатели поставили машину на колеса и отбуксировали на обочину дороги. По данным МЧС, обошлось без серьёзных пострадавших.

Похожая авария произошла в агрогородке Клецкого района. Однако там не обошлось не только без спасателей, но и без медиков. После того, как легковушка с двумя людьми в салоне съехала в кювет, женщина-водитель оказалась заблокирована и доставать её пришлось с помощью специального инструмента. Спасатели отжали деформированную дверь автомобиля и извлекли пострадавшую, после чего передали её медикам. госпитализация потребовалась и пассажиру авто.

Как долго продлится непогода?

По данным Бедгидромета, оранжевый уровень опасности в большинстве регионов страны будет сохраняться как минимум до 21:00 7 апреля . В связи с этим в МЧС дали следующие рекомендации белорусам:

постараться отложить все дела и не выходить на улицу, а также воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте;

плотно закрыть окна, двери, чердачные люки;

заранее убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом;

машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

подготовить аварийное освещение – фонари, свечи;

на улице обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов);

переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам, не перебегать улицу, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей.