"Меня даже уволили" - Минский таксист привез пассажира в милицию. Почему тот не хотел выходить из машины?

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Опубликовано: 18.02.2025 13:08 , Обновлено: 18.02.2025

Минский таксист опубликовал в TikTok ролик, в котором показал, как привез своего пассажира в отделение милиции. Как утверждает водитель, мужчина не хотел покидать его машину, так как не получил чек за поездку. Журналист Telegraf.news узнал, что говорит по этому поводу Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси.

“Привез мужчину в отделение милиции, мужчина жалуется, что я ему чек не дал, хотя поездка была бесплатная. Не покидал мое транспортное средство, пришлось его завезти в отделение милиции”, - сказал в ролике его автор.

В надписи на видео сказано, что поездка стоила 4 рубля. Также на экране мобильника пассажира заметно, что поездка действительно обошлась в 4 рубля.

“Он даже не давал денег, а сразу требовал чек. И когда [я] сказал “бесплатно и свободны”, он не выходил из авто, а применять силу я не хотел. И завез в милицию его, чтоб там пожаловался на меня”, - привел свою версию случившегося водитель.

[info_b]Как [link href=“https://nalog.gov.by/news/29143/” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] на сайте МНС, водитель обязан выдать чек пассажиру такси, если поездка была оплачена наличными. А если оплата была безналичная (с использованием реквизитов банковских платежных карточек через интернет), то обязанности выдавать чек у водителя уже нет. [/info_b]

“Люди, которые просят чек, скажите, просто интересно, вам он зачем? Вернуть поездку по гарантии, если она вам не подойдет?” - поинтересовался один комментатор под роликом.

“Нужно было просто потребовать установить личность водителя, зафиксировать факт оплаты наличными без кассового аппарата. Далее писать заявление в ТИ [транспортную инспекцию], водителю станет не смешно”, - порекомендовал еще один пользователь TikTok.

На другом опубликованном ролике этого таксиста пассажир сначала жаловался сотруднику милиции, что не получил фискальный чек за поездку, хоть и не оплатил ее (предполагалась оплата наличными). Но в итоге писать заявление на таксиста отказался.

“Меня даже уволили с работы из-за этих видео”, - утверждал на последнем ролике его автор.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси заявили, что в последнее время участились поездки на такси по “необоснованно завышенным тарифам” при заказе “от борта”. Это когда заказывают машину не через мобильное приложение или диспетчера по телефону. В Минтрансе назвали две фразы таксистов, когда белорусам стоит уточнить сумму поездки.

«Пытаются ввести в заблуждение» — В Минтрансе назвали 2 фразы таксистов, когда белорусам стоит уточнить сумму за поездку