Медведи выходят из спячки? В одном из районов Беларуси заметили «тревожные следы»

Опубликовано: 17.12.2025 15:01 , Обновлено: 17.12.2025

Если вы - любитель прогуляться по зимнему лесу или заядлый грибник, отказывающийся закрывать сезон из-за аномально тёплого декабря, вам следует быть начеку - в лесу вас может подживать потенциально опасный сюрприз, на который точно не рассчитываешь зимой. «Тревожные следы» заметили лесники в одном из районов страны.

На днях на свежевыпавшем снегу они запечатлели свежие следы двухлетнего медведя. “Тревожные новости” пришли из Иканского лесничества - это в Борисовском районе Минской области.









“Что потревожило его зимний сон? Лес хранит свои тайны, но эта заставляет быть начеку”, - отметили в Борисовском опытном лесхозе.

По даннымпортала mlyn.by, речь может идти о медведе-шатуне. Так специалисты называют медведей, которые вышли из зимне спячки раньше времени. В таком стрессовом состоянии животное может представлять даже большую опасность, чем обычно. Сбить привычные биоритмы медведя могли как слишком тёплое начало зимы и полное отсутствие снега, так и недостаточная осенняя зажировка из-за неурожая ягод, орехов и жёлудей, который, увы, был этой осенью.

Что делать при встрече с медведем?

Какой бы ни была причина, тем, кто собирается в лес в Борисовском районе в ближайшее время, следует сохранять осторожность и избегать глухих участков леса, богатых буреломом и ельником — именно такие места, как правило, выбирают мест для зимовки медведи.

Грибникам и любителям погулять по лесу лесники посоветовали вести пошумнее - не только медведи, но и другие дикие животные, в том числе хищники, сами не станут нарываться на встречу с человеком. Если будете разговаривать, постукивать по ходу палкой по деревьям, животные сами будут обходить вас стороной.

[inf]Кстати, если вы случайно набрели на разрытую медвежью берлогу или заметили свежие медвежьи следы, как те, что показаны на фото выше, клочки медвежьей шерсти на деревьях, следует, наоборот, потихоньку ретироваться, а о своей находке желательно сообщить в лесничество или даже в МЧС.[/inf]

Тем, кто отправляется в лес с собакой, рекомендуют брать питомца на поводок. Как пояснили специалисты, собака может учуять медведя, облаять его и вывести разъярённого зверя прямо к хозяину - так не далеко до трагедии.

Если же встречи с диким зверем избежать не удалось, главное - не бежать и не смотреть хищнику в глаза, чтобы он не усмотрел в вашем поведении вызов. Специалисты в таких случаях рекомендуют не поворачиваться к медведю спиной, отступать назад медленным шагом и спокойной разговаривать с животным, понизив голос.

Другие полезные рекомендации для случаев внезапной встречи с медведем в лесу ранее давал старший научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси Павел Велигуров. Специалист объяснил, что на самом деле означает странное поведение зверя - когда он делает броски в сторону или “становится на задние лапы и делает устрашающие выпады”.

«Банальный интерес» — В НАН РБ рассказали, что делать белорусам, если медведь рычит и «делает броски». А если молчит?