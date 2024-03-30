МЧС сообщило о задымлении в минском метро и эвакуации людей. Что известно?

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Опубликовано: 30.03.2024 10:23 , Обновлено: 30.03.2024

Подразделения МЧС утром 30 марта выехали по сообщению о задымлении в минском метро на перегоне между станциями Октябрьская и площади Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели по прибытии эвакуировали людей.

По предварительно информации в составе “зажало тормозные колодки”, сообщили в МЧС. Позже там добавили, что “загорание не подтвердилось”.

Людей, которые находились в поезде, высадили на ст. метро площадь Ленина. По данным ведомства, предварительно никто не пострадал.

Как добавили в пресс-службе Минского метрополитена, инцидент произошел в 9:35. Движение составов по Московской линии метро остановили. Его возобновили в 9:56.

Ранее Telegraf.news писал, что на восьми станциях Минского метрополитена в 2024 году решили провести ремонтные работы. Речь о плановом “косметическом” ремонте вестибюлей, замене светового оборудования и так далее. Внешний облик станций метро, “который изначально воплощен проектировщиками и архитекторами”, пообещали оставить неизменным.

В минском метро решили отремонтировать 8 станций. А закрывать будут?