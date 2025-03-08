МЧС предупредило белорусов о весенних штрафах до 1260 рублей. Где ждать рейды и что нельзя во время жарки шашлыка?

Опубликовано: 08.03.2025 08:42 , Обновлено: 08.03.2025

МЧС Беларуси сообщила, что в стране сложилась сложная пожароопасная обстановка. Из-за чего глава ведомства Вадим Синявский провел оперативное совещание, так как в начале марта спасатели зафиксировали в 13,4 раза больше пожаров, чем в прошлом году за этот же период.

В итоге, в министерстве предупредили белорусов о традиционных “весенних” штрафах от 10 до 30 базовых величин для любителей первого шашлыка и “уборки” на участках с помощью спичек.

Согласно данным МЧС, в Беларуси произошло 726 возгораний в лесах и полях (в 2024 году было 54), которые заняли суммарную площадь 276,1 га. От пожара на природе уже погиб один человек, было уничтожено 31 строение и 2 единицы техники, ещё 25 построек были повреждены.

Министр потребовал от подчинённых усилить “профилактические рейдовые мероприятия” в регионах, а также чаще использовать авиационную и беспилотную технику. Особое внимание спасатели уделят контролю за палками травы, которые происходят каждую весну.

За что выпишут весенние штрафы

В МЧС напомнили, что за выжигание сухой растительности либо непринятие мер по ликвидации подарков на земельных участках белорусов предусмотрены штрафы от 10 до 30 базовых величин.

В ведомстве уточнили, что даже на своих участках белорусы обязаны соблюдать ряд правил, чтобы не подвергнуться наказанию. Это касается и использования мангалов, грилей, барбекю:

Разводить костры можно только под непрерывным “визуальным контролем за процессом горения и тления”.

Сами места, где решили развести костер или установить мангал, белорусы обязаны очистить от горючих веществ и сухой растительности.

Рядом с костром должны быть средства для тушения пожара, а также емкости с песком.

После завершения горения угли нужно присыпать песком или залить водой, чтобы предотвратить повторное горение.

Ранее Telegraf.news писал, что министерство лесного хозяйства впервые с начала весны объявило о введении запретов и ограничений на посещение белорусских лесов. Журналисты Telegraf.news изучили карту запретов ведомства и разобрались, чем режим ограничений отличается от режима запрета и за какие действия могут грозить серьёзные штрафы — до 1260 рублей.

Минлесхоз ввёл первые запреты и ограничения на посещение лесов. Где и за что белорусам грозит штраф до 1260 рублей?