МЧС отчиталось о ликвидации пожара на «Нафтане»

🎥 Видео

Опубликовано: 06.11.2025 10:45 , Обновлено: 06.11.2025

Министерство по чрезвычайным ситуациям отчиталось о ликвидации пожара на новополоцком нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) “Нафтан” спустя несколько часов после того, как спасателям удалось локализовать очаг возгорания.

О ликвидации пожара на технохнологической установке предприятия сообщил Сергей Маркевич, заместитель начальника Витебского областного управления МЧС.

Он сообщил, что на месте ЧП работал специальный штаб, в который вошли как сами спасатели, так и представители НПЗ и технический персонал предприятия. Совместными усилиями они организовали подачу в зону аварии специальных инертных газов, используемых для разбавления горючих веществ и материалов.

Для охлаждение самой аварийной установки, в которой вспыхнуло дизельное топливо, а также расположенных рядом установок, на которые мог перекинуться огонь, были задействованы 12 лафетных стволов.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причину возгорания топлива в ведомстве не назвали, не озвучив даже предварительной версии произошедшего.

В Новополоцке загорелся НПЗ «Нафтан»

В пресс-службе МЧС заявили, что обстоятельства произошедшего ещё устанавливаются. Маркевич также уточнил, что ЧП не привело к приостановке работы НПЗ.