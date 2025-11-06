В Новополоцке загорелся НПЗ "Нафтан"

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Опубликовано: 06.11.2025 08:30 , Обновлено: 06.11.2025

На новополоцком нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Нафтан" утром 6 ноября произошло ЧП - загорелось дизельное топливо в одной из технологических установок. Подробности происшествия рассказали в МЧС Беларуси.

По информации спасателей, загорание дизельного топлива в технологической установке произошло на отметке 20 метров. Причину пожара в ведомстве пока не назвали.

По состоянию на 8:20 утра пожар удалось локализовать, тушение продолжается.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В настоящее время на месте пожара работают 17 единиц техники и более 70 спасателей.