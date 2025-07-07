МЧС объявило о масштабных проверках детских лагерей в Беларуси

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Опубликовано: 07.07.2025 20:36 , Обновлено: 07.07.2025

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский распорядился провести "дополнительный мониторинг" в детских лагерях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в МЧС, это решение было принято после пожара в оздоровительном лагере Молодечненского района Минской области.

“Министерством по чрезвычайным ситуациям ежегодно уделяется большое внимание подготовке детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Были обследованы все без исключения лагеря, по результатам предложены соответствующие противопожарные мероприятия, направленные как на повышение требований пожарной безопасности, так и на соответствие нормативно-правовым актам”, - утверждает начальник главного управления надзора и профилактики МЧС Дмитрий Турчин .

Однако после пожара 6 июля в детском лагере “Горизонт” (Молодечненский район) органам надзора поручили повторно проверить состояние систем пожарной автоматики во всех детских лагерях.

Ранее Telegraf.news сообщал, что МЧС ликвидировало возгорание в оздоровительном лагере Молодечненского района, однако название учреждения не уточнялось.

Под Молодечно загорелся спальный корпус детского лагеря. Три человека пострадало