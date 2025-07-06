Под Молодечно загорелся спальный корпус детского лагеря. Три человека пострадало

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Опубликовано: 06.07.2025 17:25 , Обновлено: 06.07.2025

В МЧС сообщили, что потушили пожар в оздоровительном лагере в Молодечненском районе. В ведомстве не рассказали название учреждения.

По данным МЧС, в спальном корпусе горело “имущество”, а эвакуацию провели работники детского лагеря.

“На месте инцидента работают 5 единиц техники МЧС. Причина происшествия устанавливается. Пострадавших нет”, - утверждают в МЧС.

[obnovleno_b]В МЧС позднее сообщили: “Согласно обновленным данным о происшествии в оздоровительном лагере при самостоятельном тушении возгорания пострадали три человека из числа персонала учреждения, которые после осмотра врачами госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

В результате звукового оповещения работниками лагеря эвакуированы 132 человека, из них 120 детей”[/obnovleno_b]