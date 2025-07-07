МЧС Беларуси рассказало о 23-м пожаре в общежитиях с начала года

Опубликовано: 07.07.2025 11:57 , Обновлено: 07.07.2025

В Минске спасателям пришлось тушить пожар в общежитии на проспекте Любимова. Как сообщили в МЧС, на пятом этаже здания загорелось имущество в одной из комнат. В результате происшествия никто не пострадал, администрация эвакуировала 8 человек.

Этот случай стал очередным в череде подобных происшествий, которые в последнее время происходят в Беларуси регулярно. Буквально накануне, 6 июля, подразделения МЧС работали в оздоровительном лагере в Молодечненском районе, где также «загорелось имущество» в спальном корпусе.

Под Молодечно загорелся спальный корпус детского лагеря. Три человека пострадало

И если первоначально сообщалось, что пострадавших нет, то позже выяснилось, что трое сотрудников лагеря, пытавшихся самостоятельно потушить огонь, были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

За последнее время также были пожары в общежитиях в Молодечно и Могилёве. В последнем случае, по предварительной версии, причиной стало короткое замыкание аккумулятора электровелосипеда.

Согласно официальной статистике МЧС на 26 июня, с начала 2025 года в общежитиях по всей стране произошло уже как минимум 20 пожаров, в которых погиб один человек и ещё двое были травмированы. Основными причинами в ведомстве назвали нарушение правил использования электроприборов (10 случаев) и неосторожное обращение с огнём (7 случаев). Получается, с тех пор число выросло как минимум на 3 случая.