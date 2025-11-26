На литовской АЭС у границы с Беларусью произошёл пожар

Опубликовано: 26.11.2025 07:46 , Обновлено: 26.11.2025

На территории Игналинской атомной электростанции, расположенной всего в нескольких километрах от границы с Беларусью, вечером 25 ноября вспыхнул пожар. Подробности чрезвычайного происшествия рассказали в Департаменте пожарной охраны и спасания Литвы.

По данным спасателей, пожар был “небольшим” и произошёл в одном из помещений самого низкого класса опасности (по информации литовских СМИ, речь о помещении комплекса первичной обработки радиоактивных отходов). Из здания пришлось экстренно эвакуировать девять сотрудников, однако уже через 20 минут пожар удалось локализовать. О полной ликвидации пожара спасатели отчитались ещё через 2 часа, в 19:07.

В результате инцидента, по информации официальных служб, никто не пострадал. В Управлении по радиационному надзору Литвы подчеркнули, что происшествие никак не повлияло на радиационный фон вблизи станции.

“Подчеркиваем, что радиационной опасности для жителей не зафиксировано (на месте уже проведены замеры радиоактивного фона окружающей среды, результаты не превышают установленных показателей) — инцидент не влияет на радиационную безопасность, поэтому оснований для беспокойства у жителей нет”, — заявили в Управлении по радиационному надзору.

Тем не менее, специалисты пообещали провести на территории АЭС дополнительные проверки, чтобы не пропустить возможные локальные изменения радиационной обстановки. Кроме того, инспекторы решили провести внеплановую проверку снаряжения пожарных, работающих на объекте.