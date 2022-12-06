Массовое ДТП в Орше — 4 машины устроили «паровоз»

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Опубликовано: 06.12.2022 17:00 , Обновлено: 06.12.2022

В Орше произошло массовое ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Об этом 6 декабря сообщили в ГАИ Витебской области.

По их информации вечером 5 декабря на улице Могилевской столкнулись «Audi» и «Mazda». После этого на той же полосе врезались друг в друга автомобили «Renault» и «Ford».

В итоге «Renault» ударил стоящую перед ним «Mazda».

Ранее Телеграф писал, что в центре Минска 5 декабря на улице Немига водитель Lada въехал во впереди ехавший Volkswagen. Водитель последней пошел к багажнику взять знак аварийной остановки. И тут третья машина Lancia ударила по стоявшим.

В Минске водителя зажало между машин, когда он вышел из своей из-за ДТП