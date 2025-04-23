Опубликовано: 23.04.2025 14:42 , Обновлено: 23.04.2025

С приходом весенней погоды белорусская милиция выступила сразу с двумя предупреждениями. Одно касается отдыха на природе, другое — поведения «в четырёх стенах». Журналисты Telegraf.news привели список правонарушений, за которые грозят штрафы и даже, по мнению силовиков, «уголовная ответственность и масса других неприятных последствий».

Что нельзя делать на природе?

МВД Брестчины перечислило «наиболее часто совершаемые» нарушения в местах массового отдыха:

Распитие алкоголя и пива . Зоны отдыха — это общественные места, где пить запрещено. Штраф до 8 базовых величин (336 рублей).

. Зоны отдыха — это общественные места, где пить запрещено. Штраф (336 рублей). Разведение костров на земле . Запрещено, так как опасно пожарами. Штраф до 12 базовых величин (504 рубля). Вероятно, подразумеваются необорудованные места.

. Запрещено, так как опасно пожарами. Штраф (504 рубля). Вероятно, подразумеваются необорудованные места. Купание в запрещённых местах . Во всех регионах Беларуси определены специальные зоны. За нарушение — штраф от 1 до 3 базовых (42-126 рублей).

. Во всех регионах Беларуси определены специальные зоны. За нарушение — штраф (42-126 рублей). Мелкое хулиганство : Оскорбительное приставание, нарушение порядка/спокойствия. Наказание: штраф от 2 до 30 базовых (84-1260 рублей), либо общественные работы , либо административный арест .

Также милиция напомнила об «элементарных мерах» сохранности личных вещей (следить за ними!) и особой бдительности в отношении детей у воды и в других «потенциально опасных местах». Граждан призвали сообщать о «подозрительных лицах» и бесхозных вещах.

Что нельзя делать дома?

Наступление тепла, по версии милиции, провоцирует некоторых граждан на шумное поведение и дома, и во дворах. Что считается нарушением по ст. 22.12 КоАП (нарушение правил пользования жилыми помещениями)?

Шум в квартирах в запрещённое время: с 23:00 до 7:00 .

в квартирах в запрещённое время: . Включение громкой музыки , ТВ, игра на муз. инструментах в это же время.

, ТВ, игра на муз. инструментах в это же время. Проведение шумных вечеринок .

. Использование перфоратора и проведение ремонтных работ в выходные/праздничные дни, а также в рабочие дни в запрещённое время.

в выходные/праздничные дни, а также в рабочие дни в запрещённое время. Шумное поведение на балконах, в подъездах, распитие спиртного у дома, если это мешает соседям.

Штраф за такое «неуважение» к соседям — до 10 базовых величин (420 рублей). Если же нарушить повторно в течение года — до 30 базовых (1260 рублей).

В МВД заявили, что «весенний прилив энергии» не даёт права нарушать покой других, а такие действия ведут к «массе других неприятных последствий», помимо штрафов — обострению конфликтов, испорченной репутации и т. д.

При этом грань между допустимым и уголовно наказуемым поведением может быть очень тонкой. Например, если эмоции берут верх и человек теряет контроль над собой, это может привести к делу по статье 339 УК (хулиганство).

Куда жаловаться?

Сначала поговорить : Милиция рекомендовала попытаться решить вопрос с шумными соседями мирно.

: Милиция рекомендовала попытаться решить вопрос с шумными соседями мирно. Не помогает? Звонить 102. Пообещали приехать, зафиксировать, принять меры.

Звонить 102. Пообещали приехать, зафиксировать, принять меры. Систематически? Письменное заявление в ближайший ОПОП (при этом анонимки не рассматриваются).

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в одной из областей Беларуси полностью запретили посещение лесов.

Штраф – до 1260 рублей. Жителям Гомельщины и двух районов Брестчины полностью запретили ходить в лес