"Люди кашляют, нужна скорая" - В минской маршрутке парень распылил слезоточивый газ из баллончика

Опубликовано: 06.06.2024 11:42 , Обновлено: 06.06.2024

В Минске водитель маршрутки сообщил 6 июня в милицию, что один из пассажиров распылил в салоне слезоточивый газ. 18-летнего парня задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

“Люди кашляют, возможно, нужна скорая”, - рассказал правоохранителям водитель. Милиция установила, что житель Минского района зашел в маршрутку на остановке “Площадь Ленина”, случайно ударил локтем сидевшую рядом девушку и нечаянно разлил на нее кофе.

Молодой человек не извинился, за это другой пассажир сделал ему замечание. Между ними, как рассказали в Telegram-канале минской милиции, возник “словесный конфликт”, в результате чего парень распылил в сторону мужчины слезоточивый газ из баллончика.

Водитель остановил маршрутку, а пассажиры начали удерживать молодого человека, которого затем передали прибывшим сотрудникам патрульно-постовой службы Партизанского РУВД Минска.

Как сообщили правоохранители, свой поступок парень объяснил “плохим настроением”. В содеянном он раскаивается, действиям молодого человека дадут правовую оценку.

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