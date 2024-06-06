"Люди кашляют, нужна скорая" - В минской маршрутке парень распылил слезоточивый газ из баллончика
В Минске водитель маршрутки сообщил 6 июня в милицию, что один из пассажиров распылил в салоне слезоточивый газ. 18-летнего парня задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
“Люди кашляют, возможно, нужна скорая”, - рассказал правоохранителям водитель. Милиция установила, что житель Минского района зашел в маршрутку на остановке “Площадь Ленина”, случайно ударил локтем сидевшую рядом девушку и нечаянно разлил на нее кофе.
Молодой человек не извинился, за это другой пассажир сделал ему замечание. Между ними, как рассказали в Telegram-канале минской милиции, возник “словесный конфликт”, в результате чего парень распылил в сторону мужчины слезоточивый газ из баллончика.
Водитель остановил маршрутку, а пассажиры начали удерживать молодого человека, которого затем передали прибывшим сотрудникам патрульно-постовой службы Партизанского РУВД Минска.
Как сообщили правоохранители, свой поступок парень объяснил “плохим настроением”. В содеянном он раскаивается, действиям молодого человека дадут правовую оценку.
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