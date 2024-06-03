Литовский пограничник застрелил человека на границе с Беларусью. Что известно?

Опубликовано: 03.06.2024 09:17 , Обновлено: 03.06.2024

Сотрудник литовской пограничной службы (VSAT) в окрестностях деревни Паудрену Шальчининкского района у границы с Беларусью смертельно ранил человека, который пытался скрыться от погони на автомобиле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел примерно в 9 часов вечера в субботу 1 июня. По информации VSAT, сотрудники Вильнюсской пограничной охраны, “располагая информацией о контрабанде”, провели “операцию по поиску и задержанию”.

Во время операции они заметили автомобиль Volkswagen Passat. Пограничники пытались остановить водителя световыми и звуковыми сигналами, но тот “не подчинился этому требованию”, а наоборот, увеличил скорость.

Как заявили в VSAT, беглец, вероятно “пытался сбить офицера”, но тому в последний момент удалось избежать наезда.

По предварительным данным, один из пограничников выстрелил из табельного оружия “в шину мчащегося автомобиля”. Volkswagen Passat въехал в деревню Табаришкес, но через время остановился. На водительском сиденье обнаружили человека со смертельным огнестрельным ранением.

В машине нашли пачки “предположительно контрабандных сигарет”.

По словам главы погранслужбы Литвы Рустама Любаева, водителем оказался гражданин Литвы, жителем Вильнюса “с впечатляющим криминальным прошлым”, у которого не было пропуска для нахождения в пограничной зоне. Известно, что мужчину “неоднократно судили за различные преступления, в том числе за нарушение государственной границы и хранение акцизных товаров”.

Литовская полиция начала досудебное расследование.

Ранее Telegraf.news писал, что оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержали в Минске двух граждан Таджикистана, которых подозревают в подготовке терактов на территории этой страны.

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