Квадроциклисты повредили историко-культурную ценность под Минском

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Опубликовано: 13.02.2025 10:45 , Обновлено: 13.02.2025

Территория археологического комплекса на реке Менке, который расположен в деревне Городище Минского района, на днях пострадала от рук (а точнее - от колёс) неизвестных. Как рассказал заведующий отделом Института истории НАН Беларуси Андрей Войтехович, по территории, которая взята под охрану государства как историко-культурная ценность, кто-то с ветерком покатался на квадроциклах.

По мнению Войтеховича, не знать о том, что указанная территория относится к историко-культурной ценности, люди, катавшиеся там на квадроциклах, не могли - на въезде установлена информационная табличка, запрещающая проезд.

“Но, как мы поняли, это ограждение просто объехали и дальше начали резвиться”, – прокомментировал специалист произошедшее районному порталу pristalica.by.

Судя по фотографиям, сделанным на месте инцидента, квадроцклисты не просто проехались по запрещённой территории, а намотали немало кругов, в частности, вокруг памятного камня, установленного на месте древнего городища.

Фото: pristalica.by











Представитель Института истории НАН Беларуси пояснил, что в историко-культурной ценности относится вся территория комплекса, включая те самые камни и валы. Для учёных они имеют большое значение, поскольку раскопки там ещё не завершены.

“Здесь разрешена лишь пешая прогулка, но никак не езда”, - заявили в Минском райисполкоме и пообещали расставить информационные таблички -” чтобы посетители сразу были ознакомлены с некоторыми нюансами посещения комплекса”.

[info_b]Отметим, что действия, совершённые неизвестными квадроциклистами, подпадают под статью Статья 20.3 КоАП Беларуси. За уничтожение или повреждение историко-культурных ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан статус историко-культурной ценности в Республике можно поплатиться рублём. Штраф для физических лиц составляет от 5 до 35 величин (то есть до 1470 рублей на сегодняшний день).

При определённых обстоятельствах за подобные действия, даже совершённые по неострожности, предусмотрена и уголовная ответственность (по статьям 345 и 346 УК РБ). Максимально предусмотренное наказание - лишение свободны на три года.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ходе раскопок на археологическом комплексе на реке Менке летом прошлого года учёные из Национальной академии наук Беларуси сделали “сенсационные открытия”, однако сами раскопки за прошлый сезон завершить не удалось, их планируют продолжить и в этом году.

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