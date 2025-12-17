Кубраков приказал милиции провести индивидуальную работу с одной категорией школьников

Опубликовано: 17.12.2025 14:25 , Обновлено: 17.12.2025

Одной категории белорусских школьников в ближайшее время предстоит отправиться на индивидуальные беседы с инспекторами по делам несовершеннолетних. Такое распоряжение 17 декабря дал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Усилить индивидуальную профилактическую работу милиции предстоит с теми школьниками, которые уже стоят в милиции на профилактических учётах. Поводом для внеплановых бесед с инспектором стали вчерашние трагические события в соседней России, где старшеклассник устроил поножовщину в школе.

В связи с этими тревожными событиями усилить бдительность со стороны милиции, а также школьной охраны Кубраков потребовал и в белорусских школах.

С администрациями школ в ближайшее время милиционеры должны провести тематические инструктажи, проговорив их действия в случае чрезвычайных ситуаций, в самих школах анонсировали внеплановые проверки исправности технических средств защиты и тревожных кнопок, а от Департамента охраны МВД потребовали усилить “бдительность” сторожей на школьных вахтах.

“Здоровье и жизнь детей - наш приоритет! Мы обязаны сделать все для их безопасности!” - заявил Кубраков, потребовав от подчинённых дополнительных меры безопасности в школах.

Также в пресс-службе ведомства предупредили белорусов об ответственности за любые попытки “дестабилизации ситуации” в Беларуси. Их пообещали “незамедлительно и жёстко” пресекать и заявили о задержании трёх человек за распространение некой “ложной информации об опасности” (характер сообщений, как и других подробностей инцидентов в ведомстве не уточнили).

“Оперативная обстановка в республике находится под контролем органов внутренних дел и внутренних войск МВД. У милиции достаточно сил и средств для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан”, -отчитались в МВД.

Напомним, в результате вчерашнего нападения в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Подмосковья от рук старшеклассника погиб 10-летний мальчик, ученик 4 класса этой школы. Травмы получил также охранник, в лицо которого подросток распылил слезоточивый газ.

В Подмосковье старшеклассник устроил поножовщину в школе – погиб 10-летний мальчик