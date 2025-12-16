В Подмосковье старшеклассник устроил поножовщину в школе – погиб 10-летний мальчик

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Опубликовано: 16.12.2025 11:30 , Обновлено: 16.12.2025

В поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Подмосковья 16 декабря старшеклассник устроил поножовщину прямо в стенах школы. По данным Следственного комитета России, в результате ЧП от рук подростка погиб 10-летний мальчик, ученик 4 класса этой школы. Ножевые ранения также получил охранник. Собрали, что известно к настоящему моменту.

Нападение произошло в Успенской средней школе поселка Горки-2. По информации некоторых очевидцев, сначала подросток, 15-летний девятиклассник, распылил газовый баллончик, а затем пошёл с ножом на других школьников. По данным Telegram-канала SHOT, нападавший взял в заложники одного из ученика и забаррикадировался в одном из классов.

В школу оперативно направил отряд ОМОНа, бригаду переговорщиков и медиков. К сожалению, помощь последних понадобилась - нападавший успел ранить охранника. По информации Baza, есть ещё как минимум один пострадавший. Позднее в правоохранительных органах подтвердили гибель одного из школьников - 10-летнего ученика 4 класса.

Учеников школы экстренно эвакуировали из здания. В скором времени спецназ задержал предполагаемого виновника поножовщины и увёз его в полицию.

По информации ТАСС, на место ЧП были направлены следователи и криминалисты регионального Следственного комитета. Уже возбуждено уголовное дело - по статьям об убийстве и подготовке к убийству двух или более человек.

По информации источников РБК, правоохранители уже изучают соцсети нападавшего в попытке установить мотивы его действий. Не исключено, что подростка направят на психиатрическую экспертизу.

По данным Baza, подросток после нападения на школьников успел сделать селфи на фоне убитого мальчика. По некоторым данным, он также вел видеозапись нападения.

Как отметили российские журналисты, в момент нападения на парне была футболка с надписью No Lives Matter - слоганом неформальной организации, выступающей за насилие, терроризм и уничтожение человечества. В телефоне подростка также обнаружили снимки в одежде с экстремистской символикой, цитатами и названиями праворадикальных организаций, а также отсылками к случаям массовых расстрелов людей в других странах.