Красный Крест помог эвакуировать из Газы белоруску с тремя детьми

Опубликовано: 24.10.2024 08:34 , Обновлено: 24.10.2024

Белорусским дипломатам по помощи Международного комитета Красного Креста удалось эвакуировать из сектора Газа гражданку Беларуси с тремя детьми. Самолёт с ними прилетел в Минск вечером 23 октября.

Как сообщил Telegram-канал “Глас МИДа”, для эвакуации белоруски с её детьми пришлось задействовать сразу четыре дипмиссии. В этом приняли участие посольства Беларуси в Израиле, Сирии, Египте и России, а также сотрудники Международного комитета Красного Креста.

“Активная фаза спецоперации заняла несколько дней. Дипломаты лично осуществляли сопровождение, поддерживали соотечественников морально и физически, оказывали содействие в оформлении документов, переходе КПП на палестино-израильской и израильско-иорданской границах, решении многих других организационных вопросов”, - сообщили авторы неофициального канала белорусского внешнеполитического ведомства.

По данным госагентства БЕЛТА, эвакуировать белоруску с семьёй по обычному маршруту, которым как правило пользуются желающие покинуть мятежный регион иностранцы, то есть через аэропорт израильского Тель-Авива, не удалась.

Более того, по данным БЕЛТА, не удалось вывезти семью из сектора Газа ни через контрольно-пропускные пункты на границе Египта с сектором Газа, ни через КПП на границе Египта и Израиля. В результате переход осуществили через КПП “Алленби” на границе между Израилем и Иорданией. В чём же заключалась “загвоздка” с эвакуацией через Тель-Авив, не сообщается.

Во внешнеполитическом ведомстве также призвали белорусов, остающихся на свой страх и риск в “странах со сложной военно-политической обстановкой”, не ждать закрытия воздушного пространства и “не доводить до критической точки”, а поскорее возвращаться на родину.

“МИД делает все возможное и невозможное для соотечественников в критических ситуациях, но не всегда помощь может подоспеть вовремя! Помните об этом!” - призвали авторы Telegram-канала.

Ранее Telegraf.news рассказа, что Министерство иностранных дел рекомендовало белорусам воздержаться от поездок в Ливан и Израиль, где резко обострился вооружённый конфликт. Свои рекомендации тем, кто оказался сейчас на территории этих двух воюющих стран, дали белорусские дипломатические миссии в Сирии и Израиле.

МИД призвал белорусов уехать из Ливана и не ездить в Израиль