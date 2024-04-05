"Козырнул перед девушкой" - В Могилевском районе водитель избил мужчину битой прямо на дороге

Опубликовано: 05.04.2024 15:42 , Обновлено: 05.04.2024

В Могилевском районе водитель избил битой местного жителя, который хотел сделать ему замечание за быструю езду. Подробности инцидента привели в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

Как рассказали в ведомстве, вечером 1 апреля милиция получила сообщение о том, что в деревне Тишовка Могилевского района водитель избил местного жителя битой.

После прибытия на место следственно-оперативная группа определила, что 21-летний могилевчанин ехал на легковушке по деревне с высокой скоростью. Его остановил местный житель и “стал поучать”. Водитель в свою очередь схватил биту, которая лежала в салоне авто, и несколько раз ударил ей по разным частям тела мужчины. После этого уехал.

Однако водителя оперативно задержали сотрудники милиции. Потерпевший рассказал, что хотел сделать замечание “лихачу”, но не думал, что он возьмется за биту, чтобы “козырнуть” перед девушкой, сидевшей рядом в салоне.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК Беларуси за особо злостное хулиганство. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

При изучении его личности следствие установило, что фигуранта неоднократно привлекали к административной ответственности по линии ГАИ.

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