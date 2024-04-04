В Минске водители устроили драку прямо на проезжей части

🎥 Видео

Опубликовано: 04.04.2024 17:15 , Обновлено: 04.04.2024

В сети появилось видео с дракой двух водителей на проезжей части в Минске. Видеосъёмкой происшествия поделился телеграм-канал "Мерзкий Кокобай".

В комментарии к видео указали, что конфликт произошёл где-то в районе столичного Уручья или д. Копище, которая к нему примыкает. Точные дата и время съёмки неизвестны, как и причины, по которым у двух автомобилистов случился конфликт.

На видео, снятом из окна многоэтажки, видно, что потасовка водителей затруднила движение автомобилей по дороге. Некоторые из проезжающих водителей вышли из своих автомобилей, чтобы разнять дерущихся мужчин, а кто-то просто предпочёл объехать образовавшийся затор.

Ранее Telegraf.news писал о том, что на складе Wildberries в российском городе Электросталь массовую драку устроили работники и охранники. В потасовку ввязались больше ста человек, сообщила Подмосковная полиция.

Участвовали больше ста человек. Появилось видео драки на складе Wildberries в России