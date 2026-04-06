Кондитерская фабрика "Спартак" призвала сотрудников звонить начальству

Опубликовано: 06.04.2026 09:44 , Обновлено: 06.04.2026

Гомельская кондитерская фабрика “Спартак” обратилась к своим сотрудникам с важным предупреждением. Работников фабрики попросили перепроверять информацию, поступившую якобы от руководства компании, и звонить напрямую начальству.

Такие инструкции работникам фабрики дали в связи с участившимися случаями кибермошенничества, пояснили в пресс-службе “Спартака”. Там поделились примерами самых распространённых схем, к которым прибегают злоумышленники в попытке заполучить доступ к карману белорусов.

По данным пресс-службы компании, мошенники устроили рассылку сообщений от имени генерального директора, руководителей дирекции и начальников фабрики “Спартак” с однотипной просьбой - перейти по ссылке и проголосовать за определенного конкурсанта. Подобные сообщения нередко получают и другие белорусы - часто от имени близких или друзей в соцсетях или мессенджерах.

“Ни в коем случае не переходите по подозрительным или незнакомым ссылкам!”, - предостерегли специалисты от взаимодействия с подобными сообщениями.

[inf]Кстати, подобные сообщения по такой мошеннической схеме могут приходить со странички или от контакта ваших реальных знакомых - это лишь говорит о том, что аккаунт этого человека уже взломан и теперь используется злоумышленниками. Так что бдительность следует проявлять даже в случае, если сообщение получили от знакомого контакта, а не с незнакомого номера. [/inf]

Чтобы защитить себя и свои данные в таких случаях пресс-служба “Спартака” рекомендовала своим сотрудникам перепроверять информацию.

“Если поступила просьба от руководства — свяжитесь с ним лично по известному вам корпоративному или мобильному номеру”, - призвали специалисты, посоветовав любые подозрительные ссылки и вложения просто игнорировать, а о любых подобных попытках сообщать в службу информационной безопасности.

Общая же рекомендация, которая будет полезна абсолютно всем белорусам - это не публиковать в открытом доступе личную информацию - место работы, номер телефона, свой домашний адрес, график перемещений (к примеру, планы на отпуск или расписания своих тренировок в тренажёрном зале). Вся эта информация облегчает преступникам задачу и даёт материал для выстраивания заточенной именно под вас мошеннической схемы.

К примеру, недавно в Министерстве по налогам и сборам попросили белорусов бросать трубку, если им на мобильный звонят из “налоговой” и просят “уточнить” какую-то личную информацию или код подтверждения. Именно так работает ещё одна из распространённых мошеннических схем.

Белорусов попросили бросать трубку, если на мобильный звонят из «налоговой»