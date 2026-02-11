Белорусов попросили бросать трубку, если на мобильный звонят из "налоговой"

Опубликовано: 11.02.2026 14:00 , Обновлено: 11.02.2026

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) попросили белорусов бросать трубку, если им на мобильный звонят из "налоговой" и просят "уточнить" какую-то личную информацию или код подтверждения. Именно так работает одна из распространённых мошеннических схем.

В налоговом ведомстве заявили, что сейчас такие случаи участились: белорусам звонят мошенники и представляются сотрудниками МНС.

Не исключено, что очередное “обострение” этой схемы связано с тем, что сейчас идёт активная подача налоговых деклараций (отчитаться о доходах за прошлый год белорусы должны до 31 марта 2026 года). Поэтому “уточняющий” звонок из налоговой для многих белорусов и может показаться вполне уместным.

Однако в ведомстве настаивают, что никогда не звонят физическим лицам по телефону и уж тем более через мессенджер с подобного рода “срочными” просьбами и настойчивыми предложениями:

назвать код из sms или перейти по ссылке;

“уточнить” паспортные данные или продиктовать информацию о банковском счете;

установить какие‑либо приложения на телефон;

оплатить “налог” или “пошлину” - “прямо сейчас по ссылке”.

В министерстве категорично заявили, что единственным официальным каналом для дистанционной коммуникации с налоговой в Беларуси является личный кабинет и сайт nalog.gov.by. К тому же,

“Никаких звонков с требованием срочно что‑то подтвердить или оплатить! Если вам звонят и представляются налоговым инспектором, а затем просят личную информацию или код подтверждения — ЭТО МОШЕННИКИ”, - заявили в МНС, посоветовав белорусам в этом случае сразу же бросать трубку, не продолжая разговор.

Кстати, некоторым белорусам в МНС предложили подать налоговую декларацию за 2025 год, даже если закон их к этому не обязывает. И в этом нет никакого подвоха, наоборот, потенциальная прибыль и экономия на обязательных налогах.

Белорусам предложили подать декларацию, чтобы вернуть часть налогов. Кто имеет право