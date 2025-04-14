Командующий ПВО заявил об «уничтожении» 18 беспилотников в небе над Беларусью с начала года

Опубликовано: 14.04.2025 07:26 , Обновлено: 14.04.2025

Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович озвучил статистику работы своих подразделений с начала 2025 года. В интервью одному из гостелеканалов он заявил о более сотни нарушений воздушной границы и почти двух десятках уничтоженных беспилотников.

По словам Лукьяновича, за период с 1 января 2025 года белорусское ПВО зафиксировало 128 нарушений государственной границы в воздушном пространстве. В ответ на эти нарушения, как утверждает командующий, дежурные силы применяли боевые средства 23 раза.

В результате этих «боевых применений», по его данным, они уничтожили 18 летательных аппаратов самолётного типа.

При этом Лукьянович не уточнил, ни с каких направлений происходили эти нарушения воздушной границы, ни государственную принадлежность сбитых беспилотников.

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