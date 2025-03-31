"Есть нюансы" - Глава Генштаба объявил о тестировании в Беларуси "противоядия от беспилотников"

Опубликовано: 31.03.2025 13:25 , Обновлено: 31.03.2025

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Беларуси - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко рассказал, что во время проверки боеготовности в стране ее прошли в том числе войска противовоздушной обороны (ПВО). По словам главы Генштаба, военные протестировали "противоядие" от беспилотников.

В эфире гостелеканала “Первый информационный” Муравейко утверждал, что во время проверки военнослужащие тренировали разведку с координатами для огневого поражения, корректировку огня артиллерии, минирование и разминирование местности с использованием беспилотных летательных аппаратов и не только.

“Беспилотники проникли фактически в каждый элемент подготовки подразделений воинских частей. Сразу скажу, что все получилось, но есть нюансы, на которые стоит обратить внимание. То есть это гораздо больше, чем насытить количеством этих беспилотников”, - [link href=“https://news.by/news/kakie-zadachi-otrabotali-s-bpla-voyska-pvo-vo-vremya-vnezapnoy-proverki-boegotovnosti” target=“_blank” rel=“noopener”] сказал [/link] первый замминистра обороны.

Он продолжил, что белорусским ВС нужны дублирующие специалисты по управлению дронами, потому что, со слов чиновника, иногда дроны 24/7 могут находиться в воздухе для постоянной выдачи информации. “Обучить [нужно военнослужащих. - прим. ред.] немножко быстрее реагировать и изучать, передавать координаты на средства огневого поражения, потому что обстановка быстротечна, быстро меняется”, - сказал Муравейко.

Он добавил, что военные “попробовали” использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против беспилотников. “Скажу сразу: есть от беспилотников противоядие, работает оно достаточно эффективно. Не буду погружаться в названия тех или иных систем. Объективно могу сказать, что там, где грамотно были применены средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники утратили свое господство на поле боя”, - считает первый замминистра обороны.

Ранее Telegraf.news писал, что Государственный военно-промышленный комитет Беларуси (Госкомвоенпром) 23 декабря 2024-го отчитался о завершении опытно-конструкторской разработки мобильного комплекса противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам “Сапсан”. Ведомство показало видео испытаний комплекса.

Госвоенпром отчитался о создании мобильного комплекса для борьбы с дронами